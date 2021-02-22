США внесли судно, которое строит "Северный поток-2", в еще один санкционный список

Соединенные Штаты внесли в еще один санкционный список судно-трубоукладчик "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Также под ограничения попал его владелец, компания "КВТ-Рус".

На сайте Минфина указано, что "Фортуна" и "КВТ-Рус" находятся в санкционном списке в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Отметим, что из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

Заявленная мощность "Северного потока-2" составляет около 55 млрд кубометров в год. Украина опасается, что запуск газопровода может лишить ее доходов от транзита российского газа в Европу. Работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов, однако через год строительство возобновилось.