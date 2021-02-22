США внесли судно, которое строит "Северный поток-2", в еще один санкционный список
Соединенные Штаты внесли в еще один санкционный список судно-трубоукладчик "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Также под ограничения попал его владелец, компания "КВТ-Рус".
На сайте Минфина указано, что "Фортуна" и "КВТ-Рус" находятся в санкционном списке в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Отметим, что из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.
Заявленная мощность "Северного потока-2" составляет около 55 млрд кубометров в год. Украина опасается, что запуск газопровода может лишить ее доходов от транзита российского газа в Европу. Работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов, однако через год строительство возобновилось.
Напомним, 19 января США ввели санкции в отношении ведущего укладку "Северного потока - 2" судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
Позже бывший госсек США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Кроме того, в Госдепартаменте США заявили о нарушении американских санкций российским судном-трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-Рус", а также допустили введение новых санкций.