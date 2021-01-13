ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сторонники Трампа через Telegram призывают сорвать инаугурацию Байдена

Новина українською → США, Среда 13 января 2021 11:16
Сторонники Трампа через Telegram призывают сорвать инаугурацию Байдена Фото: Telegram (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа призывают к насилию и срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена. Они делают это с помощью Telegram.

Об этом сообщают NBC News.

Указано, что в мессенджере они делятся информацией, как изготовить, спрятать и применить самодельные пистолеты и бомбы.

По данным NBC News, они якобы призывают устроить вооруженный митинг в день инаугурации в Вашингтоне.

"Правые экстремисты - сторонники Трампа - используют зашифрованные каналы для координации срыва инаугурации Байдена", - отмечает телеканал.

Напомним, видеохостинг YouTube временно заморозил канал Трампа. Он не сможет публиковать новый контент из-за нарушения политики платформы.

Как писало РБК-Украина, ранее Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Затем ряд соцсетей также заблокировали действующего президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Джозеф Байден инаугурация Дональд Трамп Telegram
NEWS
Украина может вернуться к адаптивному карантину
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Украина может вернуться к адаптивному карантину
DAILY
"Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам