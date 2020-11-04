Ситуация в США может привести к конституционному кризису, - Минобороны Германии

Глава Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала ситуацию в США "очень взрывоопасной", которая может привести к конституционному кризису. Сейчас в стране проходят выборы президента.

Об этом сообщает FR.de.

По ее словам, возможная смена президента США не изменит "жесткие требования" Вашингтона в отношении Берлина.

"Это очень взрывоопасная ситуация. Эксперты справедливо предупредили о конституционном кризисе в США. И это то, что, я думаю, должно сильно беспокоить нас в целом", - сказала она.

Отметим, сейчас в США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Все избирательные участки закрылись. А подсчет в ключевых штатах задерживается из-за почтовых бюллетеней, которые отправляли в качестве своих голосов избиратели из-за пандемии.

Напомним, демократы и республиканцы резко отреагировали на заявление Дональда Трампа о "победе".

Ранее Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах президента.

Отметим, Джо Байден сделал заявление по итогам голосования на выборах: он уверен в своей победе.