UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ситуация в США может привести к конституционному кризису, - Минобороны Германии

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала ситуацию в США "очень взрывоопасной", которая может привести к конституционному кризису. Сейчас в стране проходят выборы президента.

Об этом сообщает FR.de.

По ее словам, возможная смена президента США не изменит "жесткие требования" Вашингтона в отношении Берлина.

"Это очень взрывоопасная ситуация. Эксперты справедливо предупредили о конституционном кризисе в США. И это то, что, я думаю, должно сильно беспокоить нас в целом", - сказала она.

Самые читаемые новости

Отметим, сейчас в США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Все избирательные участки закрылись. А подсчет в ключевых штатах задерживается из-за почтовых бюллетеней, которые отправляли в качестве своих голосов избиратели из-за пандемии.

Напомним, демократы и республиканцы резко отреагировали на заявление Дональда Трампа о "победе".

Ранее Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах президента.

Отметим, Джо Байден сделал заявление по итогам голосования на выборах: он уверен в своей победе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияВыборы в США