"Чистый цинизм": реакция мира на приговор Навальному
Мировые политики уже реагируют на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. В частности, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер назвала тюремное заключение Навального "чистым цинизмом" со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления политиков в Twitter.
"Сначала Навального отравили, а затем посадили в тюрьму за то, что он не выполнял требования условного срока, находясь в коме? Чистый цинизм. Свободу Навальному", - заявила глава немецкого Минобороны.
Германия
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал российские власти немедленно освободить Навального.
"Приговор Навальному является серьезным ударом по твердо установленным гражданским правам и верховенству права в России. ЕСПЧ уже критиковал эту процедуру в 2017 году. Навальный должен быть немедленно освобожден", - подчеркнул он.
ОБСЕ
Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде также отреагировала на оглашение приговора Навальному. Она пообещала обсудить этот вопрос с партнерами из ЕС.
"Навальный должен быть освобожден, а не приговорен. Оппозиции России не следует молчать. Шведские дипломаты будут продолжать наблюдать за ситуацией", - написала она.
Латвия
Цинизмом и нарушением международных обязательств приговор Навальному назвали в Латвии. Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич призвал ЕС ввести санкции против России.
"Требуем его немедленного освобождения. ЕС должен ввести санкции против ответственных лиц, Совет Европы должен отреагировать на нарушение решения ЕСПЧ", - заявил министр.
Франция
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение российского суда в отношении Навального неприемлемым.
"Приговор Навальному неприемлем. Политическое несогласие никогда не является преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Уважение прав человека, таких как демократическая свобода, не подлежит обсуждению", - отметил Макрон.
Также на приговор Навальному отреагировали в Литве, Канаде, Болгарии и еще ряде стран. Все они призывают освободить оппозиционера.
Соединенные Штаты
В США тоже прокомментировали приговор российскому оппозиционеру. Госсекретарь Энтони Блинкен заявив, что Вашингтон обеспокоен решением суда по Навальному и призывает его немедленно освободить.
"Как и каждый гражданин России, Навальный имеет права, предусмотренные российской Конституцией, а Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний", - отметил он.
Евросоюз
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что приговор Навальному нарушает международные обязательства России.
"Вынесение приговора Алексею противоречит международным обязательствам России относительно верховенства права и основных свобод. Это противоречит приговору ЕСПЧ, который назвал это дело произвольным и необоснованным. Я призываю его немедленно освободить", - написал Боррель.
Реакция Москвы
Министерство иностранных дел России уже прокомментировало реакцию стран Запада на приговор Навальному. В российском ведомстве попросили "не вмешиваться в дела суверенного государства".
Напомним, сегодня суд Москвы отправил Навального в колонию общего режима по делу "Ив Роше". В колонии оппозиционер проведет 2,5 года.
Подробнее о деле "Ив Роше", в котором фигурирует Навальный, можете прочитать в материале РБК-Украина.