"Чистый цинизм": реакция мира на приговор Навальному

Мировые политики уже реагируют на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. В частности, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер назвала тюремное заключение Навального "чистым цинизмом" со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления политиков в Twitter.

"Сначала Навального отравили, а затем посадили в тюрьму за то, что он не выполнял требования условного срока, находясь в коме? Чистый цинизм. Свободу Навальному", - заявила глава немецкого Минобороны.

Германия

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал российские власти немедленно освободить Навального.

"Приговор Навальному является серьезным ударом по твердо установленным гражданским правам и верховенству права в России. ЕСПЧ уже критиковал эту процедуру в 2017 году. Навальный должен быть немедленно освобожден", - подчеркнул он.

ОБСЕ

Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде также отреагировала на оглашение приговора Навальному. Она пообещала обсудить этот вопрос с партнерами из ЕС.

"Навальный должен быть освобожден, а не приговорен. Оппозиции России не следует молчать. Шведские дипломаты будут продолжать наблюдать за ситуацией", - написала она.

Латвия

Цинизмом и нарушением международных обязательств приговор Навальному назвали в Латвии. Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич призвал ЕС ввести санкции против России.

"Требуем его немедленного освобождения. ЕС должен ввести санкции против ответственных лиц, Совет Европы должен отреагировать на нарушение решения ЕСПЧ", - заявил министр.

Франция

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение российского суда в отношении Навального неприемлемым.

"Приговор Навальному неприемлем. Политическое несогласие никогда не является преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Уважение прав человека, таких как демократическая свобода, не подлежит обсуждению", - отметил Макрон.

Также на приговор Навальному отреагировали в Литве, Канаде, Болгарии и еще ряде стран. Все они призывают освободить оппозиционера.

Соединенные Штаты

В США тоже прокомментировали приговор российскому оппозиционеру. Госсекретарь Энтони Блинкен заявив, что Вашингтон обеспокоен решением суда по Навальному и призывает его немедленно освободить.

"Как и каждый гражданин России, Навальный имеет права, предусмотренные российской Конституцией, а Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний", - отметил он.

Евросоюз

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что приговор Навальному нарушает международные обязательства России.

"Вынесение приговора Алексею противоречит международным обязательствам России относительно верховенства права и основных свобод. Это противоречит приговору ЕСПЧ, который назвал это дело произвольным и необоснованным. Я призываю его немедленно освободить", - написал Боррель.

Реакция Москвы

Министерство иностранных дел России уже прокомментировало реакцию стран Запада на приговор Навальному. В российском ведомстве попросили "не вмешиваться в дела суверенного государства".

Напомним, сегодня суд Москвы отправил Навального в колонию общего режима по делу "Ив Роше". В колонии оппозиционер проведет 2,5 года.

Подробнее о деле "Ив Роше", в котором фигурирует Навальный, можете прочитать в материале РБК-Украина.