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Сенат США поддержал кандидата Байдена на пост госсекретаря

Автор: Дмитрий Левицкий

Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на пост государственного секретаря. Американский Госдеп возглавит давний соратник 46-го президента Энтони Блинкен.

Заседание Сената транслировалось в YouTube.

Во время слушаний в конгрессе Блинкен заявил, что США будут серьезно относиться к вызовам со стороны России, однако администрация Байдена планирует продолжить стратегический договор с Москвой о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3).

Также он высказался о необходимости пересмотра внешней политики США, которая проводилась администрацией предыдущего президента Дональда Трампа, включительно с выходом из ядерной сделки с Ираном.

Чем займется Блинкен на должности

После возглавления Госдепа Блинкену, помимо продления соглашения СНВ-3 с РФ и возобновление ядерной сделки с Ираном, придется заняться:

  • восстановлением отношений с союзниками, которые были во многом ослаблены во время президентства Трампа;
  • возвратом США к активной работе в ВОЗ и Парижской климатической сделке;
  • анализом соглашений США с "Талибаном" по урегулированию в Афганистане;
  • изучением возможности помощи другим странам вакциной от коронавируса;
  • поиском новых подходов к Северной Корее.

Напомним, до утверждения кандидатуры Блинкена американским Госдепом руководил известный дипломат Дэниэл Смит. Байден назначил его временным госсекретарем в первый день своего президентства.

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