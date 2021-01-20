Байден назначил временного Госсекретаря США: кто сменил Помпео

Новый президент США Джо Байден назначил временного руководителя Государственного департамента вместо Майка Помпео. Выполнять обязанности госсекретаря будет Дэниэл Смит.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Смит будет на посту госсекретаря, пока американский Сенат не одобрит кандидата, которого предложит Байден. Новый президент США хочет видеть госсекретарем Энтони Блинкена.

Кто такой Дэниэл Смит

Смит был директором Института внешней службы ( FSI), который занимается подготовкой американских дипломатов. В 2018 году он получил высшее дипломатическое звание Госдепартамента США.

Фото: Дэниэл Смит (state.gov)

Кто такой Энтони Блинкен

Блинкен, который претендует на пост госсекретаря, ранее уже работал с Байденом. Он был его советником и доверенным лицом. В 2002-2008 годах Байден и Блинкен работали в комитете Сената по международным отношениям.

Напомним, недавно Блинкен назвал "плохой идеей" строительство российского газопровода "Северный поток-2". Он пообещал, что команда Байдена будет препятствовать реализации этого проекта.

Отметим, с другими кандидатами Байдена на правительственные должности вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.