Санкции за Крым: посол США в России исключил возможность ослабления мер

США не собираются смягчать санкции для России, введенные после аннексии Крыма у Украины. Эта позиция неизменна у Штатов и их партнеров.

Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, сообщает Rbc.ru.

Он отметил, что позиция по санкциям остается такой же у президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", — сказал Салливан.

Напомним, ранее в в американском посольстве в Киеве уверяли, что США останутся непреклонными в поддержке Украины во время правления администрации президента Байдена.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 28 января встретился с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Говорили о состоянии двустороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.