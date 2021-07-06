UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В России опубликовали видео с места крушения самолета Ан-26

Автор: Анастасия Рокитна

МЧС России опубликовало кадры видеосъемки с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. В этой катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

На видео, снятом с вертолета спасателей, видно, что Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки.

Напомним, в России уже назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке - сильный боковой ветер, в результате которого самолет мог врезаться в береговую скалу.

Также ранее появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26.

Сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияавиакатастрофаКамчатка