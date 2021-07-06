В РФ назвали возможные причины крушения пассажирского самолета на Камчатке
Фото: на Камчатке разбился самолет Ан-26 (ru.wikipedia.org)
Возможной причиной крушения на Камчатке самолета Ан-26 с пассажирами на борту мог стать сильный боковой ветер. Самолет, вероятно, врезался в береговую скалу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Часть обломков самолета попала в море. Обломки Ан-26 обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта.
К месту оперативно следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом.
Сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку. На борту находились 28 человек.
Вскоре стало известно, что пропавший Ан-26 разбился.