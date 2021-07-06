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В РФ назвали возможные причины крушения пассажирского самолета на Камчатке

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Вторник 06 июля 2021 13:17
В РФ назвали возможные причины крушения пассажирского самолета на Камчатке Фото: на Камчатке разбился самолет Ан-26 (ru.wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Возможной причиной крушения на Камчатке самолета Ан-26 с пассажирами на борту мог стать сильный боковой ветер. Самолет, вероятно, врезался в береговую скалу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Часть обломков самолета попала в море. Обломки Ан-26 обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта.

К месту оперативно следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом.

Сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку. На борту находились 28 человек.

Вскоре стало известно, что пропавший Ан-26 разбился.

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