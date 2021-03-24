Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России

Госдума РФ в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции по поводу обнуления президенстких сроков. Это дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.
Об этом сообщает ТАСС.
Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.
ТАСС сообщает, что эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.
В Российской Федерации 41% граждан выступают против следующего президентского срока Владимира Путина. Это самый высокий показатель с 2014 года, об этом в феврале сообщил "Левада-центр".
Напомним, Путин заявил, что еще не определился с участием в выборах в 2024 году после обнуления сроков.
Ранее Владимир Путин подписал указ о публикации Конституции страны с внесенными поправками.