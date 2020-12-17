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Путин после обнуления сроков не определился с участием в выборах-2024

Новина українською → Москва, Четверг 17 декабря 2020 13:33
Путин после обнуления сроков не определился с участием в выборах-2024 Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин после внесения изменений в конституцию и обнуления своих сроков еще определился с участием в выборах в 2024 году. По его мнению, правки в конституцию направлены на благо российского народа.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

"Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать это? Посмотрю", - отметил Путин.

Напомним, летом в России прошло голосование за правки в конституцию. Одним из главных пунктов стала норма о том, что прежние президентские сроки Путина больше не учитываются. Это позволит ему баллотироваться на выборах 2024 года и потенциально оставаться у власти до 2036 года.

Позже российские оппозиционные СМИ выяснили, что в этом голосовании участвовали тысячи недействительных паспортов. А некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дистанционного голосования дважды.

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