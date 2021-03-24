Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России

Госдума РФ в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции по поводу обнуления президенстких сроков. Это дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства .

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.

ТАСС сообщает, что эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.