ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России

Новина українською → Москва, Среда 24 марта 2021 11:49
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Госдума РФ в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции по поводу обнуления президенстких сроков. Это дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.

ТАСС сообщает, что эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

В Российской Федерации 41% граждан выступают против следующего президентского срока Владимира Путина. Это самый высокий показатель с 2014 года, об этом в феврале сообщил "Левада-центр".

Напомним, Путин заявил, что еще не определился с участием в выборах в 2024 году после обнуления сроков.

Ранее Владимир Путин подписал указ о публикации Конституции страны с внесенными поправками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Владимир Путин
NEWS
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет