Путін тепер зможе знову балотуватися на посаду президента Росії
Держдума РФ у середу прийняла в третьому читанні законопроект на виконання поправок до Конституції з приводу обнулення президентських термінів. Це дає право чинному президенту Росії Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави держави.
Про це повідомляє ТАСС.
Відповідно до одного з нових положень Конституції РФ, обмеження кількості термінів, протягом яких одна і та ж особа може обіймати посаду президента РФ, застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх президентських термінів.
ТАСС повідомляє, що ця норма дозволяє нинішньому керівникові держави займати посаду президента РФ ще два терміни.
В Російській Федерації 41% громадян виступають проти наступного президентського терміну Володимира Путіна. Це найвищий показник з 2014 року, про це у лютому повідомив "Левада-центр".
Нагадаємо, Путін заявив, що ще не визначився з участю у виборах у 2024 році після обнулення термінів.
Раніше Володимир Путін підписав указ про публікацію Конституції країни з внесеними поправками.