Путін тепер зможе знову балотуватися на посаду президента Росії

Держдума РФ у середу прийняла в третьому читанні законопроект на виконання поправок до Конституції з приводу обнулення президентських термінів. Це дає право чинному президенту Росії Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави держави.

Про це повідомляє ТАСС.