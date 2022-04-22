Генсек ООН встретится с Путиным на следующей неделе

Президент России Владимир Путин дал согласие на встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
В Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с генсеком ООН. Гутерриш прибудет в Москву 26 апреля.
Президент РФ примет генерального секретаря, заверил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Также в программе визита Гутерриша встреча с министром иностранных дел Лавровым.
Представитель генсека ООН 20 апреля заявил о намерениях Гутерриша лично посетить Москву и Киев. Он стремится обсудить с двумя президентами срочные меры по установлению мира и будущее международных отношений.
Напомним, что глава переговорной делегации РФ Мединский подтвердил серию разговоров с украинским визави.
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