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Генсек ООН встретится с Путиным на следующей неделе

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент России Владимир Путин дал согласие на встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с генсеком ООН. Гутерриш прибудет в Москву 26 апреля.

Президент РФ примет генерального секретаря, заверил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Также в программе визита Гутерриша встреча с министром иностранных дел Лавровым.

Представитель генсека ООН 20 апреля заявил о намерениях Гутерриша лично посетить Москву и Киев. Он стремится обсудить с двумя президентами срочные меры по установлению мира и будущее международных отношений.

Напомним, что глава переговорной делегации РФ Мединский подтвердил серию разговоров с украинским визави.

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