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Мединский подтвердил серию разговоров с Арахамией в рамках переговоров

Новина українською →
Москва, Пятница 22 апреля 2022 17:23
Мединский подтвердил серию разговоров с Арахамией в рамках переговоров Фото: Владимир Мединский (facebook.com/republic.ru)
Автор: Антон Федорцив

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил ряд длительных разговоров со своим визави – Давидом Арахамией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал политика.

Делегации Украины и РФ продолжают переговоры о прекращении войны. В частности главы делегаций ведут консультации между собой.

"Несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций прошли в пятницу", – ссылаясь на источник в переговорной группе РФ, заявило ТАСС. В то же время Мединский отреагировал на эту информацию коротко: "Подтверждаю".

Вскоре факт разговоров в комментарии СМИ подтвердил и Давид Арахамия. Глава украинской делегации заявил, что очередной раунд переговоров по онлайн-связи провели 21 и 22 апреля.

Тем временем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении позвонить президентам Зеленскому и Путину. Он надеется организовать встречу двух лидеров в Стамбуле.

К слову, МВФ озвучил цену немедленного отказа ЕС от российских энергоносителей.

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