В России проходят обыски у жены Навального, адвоката не пускают

В России силовики пришли с обысками к жене оппозиционера Алексея Навального - Юлии Навальной. Силовики пытались выломать двери, а теперь не пускают в квартиру адвоката.

Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади на странице в Twitter.

По его словам, полицейские не имеют решения суда на проведение обыска в квартире Навальной. Сейчас следственные действия проходят за закрытыми дверями, адвокат не может попасть в помещение.

"К Навальной не допускают адвоката. Двери закрыты, все заклеено, на законные требования адвоката допустить на обыск не реагируют. Нарушение статьи 182 УПК, из чего можно сделать вывод, что это не обыск, а разбой с незаконным проникновением в жилище", - заявил юрист.

К Юлии Навальной в квартиру пытаются вломиться полицейские. В нарушение статьи 182 УПК адвоката, который уже подъезжает, не дожидаются. Решения суда на обыск нет, как того требует закон и Конституция. pic.twitter.com/eo5j7CkqY8 — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 27, 2021

Кроме того, об обысках сообщил канал оппозиционера "Навальный Live". В офис канала сегодня также пришли силовики. Полицейских не пускали в помещение канала, поэтому они выломали дверь.

В студию нашего канала пришли с обыском. Сейчас там находятся Любовь Соболь и один из операторов.



Дверь в офис выломали ломом и кувалдой. pic.twitter.com/vsc7vmDbK2 — Навальный LIVE (@navalnylive) January 27, 2021

Напомним, сегодня российские полицейские пришли с обысками в квартиру Навального в Москве. Силовики пытались выломать дверь, поскольку их не пускали внутрь.

Как известно, сейчас оппозиционер находится под арестом в московском СИЗО. Его арестовали после возвращения из Германии. В Германии Навальный лечился от последствий отравления, причастными к которому считают российские спецслужбы.