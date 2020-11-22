Протесты в Минске: силовики применили спецсредства против демонстрантов

В ходе протестов в Минске силовики применили спецсредства против демонстрантов. Инцидент произошел в районе Каменной Горки.

Об этом сообщает белорусский портал tut.by.

"В районе Каменной Горки против демонстрантов применили спецсредства", - пишет издание.

"Радыё Свабода" опубликовало соответствующее видео. На нем слышны взрывы и виден дым, как от светошумовых гранат.

По словам очевидцев, есть задержанные.

Правоохранители пока не комментируют происходящее.

Напомним, ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Минске. Такое заявление он сделал на фоне организации импровизированных мемориалов погибшим Александру Тарайковскому и Роману Бондаренко.

Как писало РБК-Украина, вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне неизвестные люди в масках похитили из так называемой "Площади Перемен", а через несколько часов 31-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Так, 20 ноября семь стран-партнеров ЕС, в числе которых и Украина, ввели санкции против действующей власти Беларуси в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".