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Протесты в Беларуси: бронетехника в Минске, стрельба силовиков и задержания

Новина українською → Минск, Воскресенье 01 ноября 2020 15:27
Протесты в Беларуси: бронетехника в Минске, стрельба силовиков и задержания Фото: протест в Минске (charter97.org)
Автор: Александр Белоус

В Минске проходит марш под лозунгом "Не забудем, не простим!"

В воскресенье, 1 ноября, в Минске проходит очередной марш протеста. В центре Минска десятки тысяч белорусов несколькими колоннами движутся в сторону урочища Куропат, силовики стреляют в воздух и задерживают граждан.

Бронетехника в Минске

В воскресенье в Минске проходит протестная акция под названием "Дзяды" ("Предки"), которую приурочили ко дню поминовения, который в Беларуси отмечают 2 ноября. В время марша люди скандируют: "Жыве Беларусь!", "Уходи!", "Не забудем, не простим!", "Пошел вон!".

На этой неделе Александр Лукашенко выступил с новыми угрозами в отношении протестующих. Он заявил, что не планирует "брать пленных".

Утром в воскресенье акцией в центре Минска появились бронированные вездеходы с пулеметами, а также водометы.

Стрельба в воздух

В центре Минска на проспекте Независимости две колонны демонстрантов, двигавшиеся по тротуарам, объединились в одну большую колонну и двинулись дальше по проезжей части.

Силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда граждане приблизились к сотрудникам ОМОНа на проспекте Независимости. Прямого столкновения не было. Протестующие обошли сотрудников ОМОНа и продолжили движение. При этом силовики начали задержания протестующих.

Напомним, на этой неделе Александр Лукашенко заявил, что те, кто блокируют железную дорогу или развешивает бело-красно-белый флаг, пытаются разрушить и дестабилизировать инфраструктуру.

Во время масштабных протестов в Беларуси 25 октября силовики задержали несколько сотен митингующих.

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