В Минск стягивают бронетехнику с пулеметами перед акцией протеста

В центре Минска 1 ноября появились бронированные вездеходы с пулеметами, а также водометы. Технику стягивают перед запланированной акцией белорусов против Александра Лукашенко.

Об этом сообщается в Telegram-канале TUT.BY.

В воскресенье в Минске планируется протестная акция под названием "Дзяды" ("Предки"), которую приурочили ко дню поминовения, который в Беларуси отмечают 2 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, 31 октября в Минске прошел марш женщин и людей с инвалидностью. Сначала в столице Беларуси планировалось проведение двух отдельных акций протеста против режима Александра Лукашенко, но потом девушки, которые вышли на женскую акцию, объединились с маршем лиц с инвалидностью.

Напомним, на этой неделе Александр Лукашенко выступил с новыми угрозами в отношении протестующих. Он заявил, что не планирует "брать пленных". По его словам, те, кто блокируют железную дорогу или развешивает бело-красно-белый флаг, пытаются разрушить и дестабилизировать инфраструктуру.

Во время масштабных протестов в Беларуси 25 октября силовики задержали несколько сотен митингующих.