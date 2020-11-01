Протести в Білорусі: бронетехніка в Мінську, стрільба силовиків і затримання

У Мінську проходить марш під гаслом "Не забудемо, не пробачимо!"

У неділю, 1 листопада, у Мінську проходить черговий марш протесту. В центрі Мінська десятки тисяч білорусів кількома колонами рухаються в бік урочища Куропат, силовики стріляють в повітря і затримують громадян.

Бронетехніка в Мінську

У неділю в Мінську проходить протестна акція під назвою "Дзяди" ("Предки"), яку приурочили до дня поминання, який в Білорусі відзначають 2 листопада. Під час маршу люди скандують: "Жыве Беларусь!", "Йди!", "Не забудемо, не пробачимо!", "Пішов геть!".

На цьому тижні Олександр Лукашенко виступив з новими погрозами щодо протестувальників. Він заявив, що не планує брати полонених".

Вранці в неділю акцією в центрі Мінська з'явилися броньовані всюдиходи з кулеметами, а також водомети.

Стрілянина в повітря

У центрі Мінська на проспекті Незалежності дві колони демонстрантів, що рухалися по тротуарах, об'єдналися в одну велику колону і рушили далі по проїжджій частині.

Силовики зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря, коли громадяни наблизилися до співробітників ОМОНу на проспекті Незалежності. Прямого зіткнення не було. Протестувальники обійшли співробітників ОМОНу і продовжили рух. При цьому силовики почали затримання протестувальників.

Нагадаємо, на цьому тижні Олександр Лукашенко заявив, що ті, хто блокують залізницю або розвішує біло-червоно-білий прапор, намагаються зруйнувати і дестабілізувати інфраструктуру.

Під час масштабних протестів у Білорусі 25 жовтня силовики затримали кілька сотень мітингувальників.