Перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу

В Нагорном Карабахе в субботу в полдень по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня. Этот документ утвердили в ночь на субботу по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Режим тишины объявили в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших.

Конкретные параметры режима прекращения огня согласуют дополнительно.

Вместе с тем министерства обороны Армении и Азербайджана обвиняют друг друга в срыве перемирия.

В Минобороны Армении утверждают, что азербайджанские войска проигнорировали перемирие и в 12:00 открыли огонь по участку Караханбейли. Также в ведомстве заявили, что войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики пытаются прекратить действия противника.

В свою очередь Азербайджан сообщает, что противник обстреливает Тертерский и Агдамский районы страны. В армянском министерстве это отрицают.

Так, сегодня ночью Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие.

Как писало РБК-Украина, подразделения армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) получили приказ о прекращении огня.

Добавим, Армения сообщила о 28 погибших военных в результате боев. Самому младшему из них было 18 лет, а большинство погибших родились после 2000 года.