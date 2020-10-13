ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ООН назвала неприемлемыми нарушения перемирия в Карабахе

Новина українською → Вторник 13 октября 2020 08:31
ООН назвала неприемлемыми нарушения перемирия в Карабахе Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/un_photo)
Автор: Игорь Литвиненко

В ООН разочарованы сообщениями о нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе. Такие нарушения в организации считают неприемлемыми.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает любые нападения на районы, в которых проживает гражданское население, а также выразил сожаление о гибели людей.

"Генеральный секретарь вновь напоминает сторонам, что согласно международному гуманитарному праву они обязаны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению зоны боевых действий за пределы непосредственной зоны конфликта", - отметил Дюжаррик.

В ООН призвали стороны конфликта соблюдать договоренности о прекращении огня.

Напомним, 10 октября Армения и Азербайджан в Москве договорились о перемирии в Нагорном Карабахе.

Несмотря на это боевые действия продолжились в регионе. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, азербайджанские войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирия в Нагорном Карабахе нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире ООН Нагорный Карабах
NEWS
Штормовой ветер и ливень: в Украине резко ухудшится погода
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Штормовой ветер и ливень: в Украине резко ухудшится погода
DAILY
Эпидемия ограничений: как власти и гражданам избежать полного карантина
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Эпидемия ограничений: как власти и гражданам избежать полного карантина