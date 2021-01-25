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В ЕС предложили ужесточить правила въезда в страны из-за мутаций COVID

Новина українською → Брюссель, Понедельник 25 января 2021 14:25
В ЕС предложили ужесточить правила въезда в страны из-за мутаций COVID Фото: флаг ЕС (ес pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

Еврокомиссия рекомендовала ужесточить правила въезда в страны Евросоюза из третьих стран. Такие меры рекомендуют принять в связи с новыми мутациями коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В частности, Комиссия предлагает ввести такие меры:

  • Обязательное тестирование на коронавирус перед вылетом, не позднее 72 часов до въезда в ЕС. Граждане ЕС и члены их семей могут пройти тестирование по прибытию;
  • При въезде в ЕС из регионов, где были выявлены опасные мутации коронавируса, рекомендуется ввести обязательную самоизоляцию или карантин на 14 дней. Также по прибытию путешественники должны пройти тест на COVID;
  • Обязательная регистрация пассажиров через соответствующую форму.
  • Далее рекомендации будут рассмотрены Советом Европы. Первое обсуждение рекомендаций состоится сегодня, 25 января. При этом каждые две недели планируется пересмотр списка стран, которым разрешен въезд в ЕС.

Ранее РБК-Украина писало, что странам Евросоюза могут разрешить вводить запреты на въезд гражданам Великобритании из-за нового штамма коронавируса.

Также сообщалось, что страны ЕС договорились о взаимном признании результатов тестирования на COVID.

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