В Неваде неизвестные открыли на улице стрельбу, есть жертва и пострадавшие

Полицейские в Хендерсоне, штат Невада, задержали мужчину и женщину, которые, как полагают власти, в ночь на четверг открыли стрельбу по людям. Один человек был убит, четыре получили ранения.

Об этом говорится в заявлении полиции, передает CNN.

Имена подозреваемых не разглашаются. Согласно предварительным данным, они "ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без какого-либо явного мотива".

Все пострадавшие госпитализированы. Ожидается, что они выживут, говорится в заявлении. В полиции уточнили, что подозреваемые "позже были найдены и задержаны" по обвинениям, которые не имеют отношения к произошедшему.

Напомним, ранее в штате Висконсин в торговом центре Mayfair произошла стрельба, в результате чего несколько человек получили ранения.

Кроме того, в сентябре в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба на вечеринке. В результате два человека погибли и 14 получили ранения.