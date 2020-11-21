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В торговом центре в США произошла стрельба, есть пострадавшие

Новина українською → Ваватоса, Суббота 21 ноября 2020 02:46
В торговом центре в США произошла стрельба, есть пострадавшие Фото: стрельба в Висконсине (CBS58)
Автор: Артур Родивилов

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Mayfair в штате Висконсин. В результате несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает ABC News.

Стрельба произошла в городе Ваватоса, недалеко от Милуоки - административного центра штата.

Мэр города Деннис Макбрайд сообщил, что жизни раненых ничего не угрожает, они госпитализированы. Подозреваемый пока находится на свободе. На место происшествия прибыли 75 полицейских.

В результате стрельбы были ранены как минимум восемь человек, их увезла скорая. Очевидцы рассказали, что слышали от восьми до 12 выстрелов.

В феврале в этом же торговом центре полицейский застрелил темнокожего подростка. По словам сотрудника полиции, тот направил на него пистолет. После этого в городе начались протесты. Прокурор отказался выдвигать обвинения против полицейского.

В середине октября семь человек, в том числе четверо детей, получили ранения в результате стрельбы в городе Меса в штате Аризона. Стрельба произошла на парковке, где стояли фудтраки.

В сентябре в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба на вечеринке. В результате 2 человек погибли и 14 получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что в центре Одессы произошла стрельба в одном из ресторанов, двое людей получили огнестрельные ранения.

Также сообщалось, что в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.

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