Неизвестный открыл стрельбу в Луизиане: погибли три человека

Неизвестный открыл стрельбу в оружейном магазине в Новом Орлеане, штат Луизиана. В результате инцидента погибли три человека.
Об этом сообщает Associated Press.
Еще два человека пострадали.
Инцидент произошел в магазине Jefferson Gun Outlet. Между посетителями произошла ссора, один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух человек. После этого завязалась перестрелка, предполагаемый зачинщик умер на месте от полученных ранений.
Пострадавших доставили в больницу.
18 февраля в Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу. Восемь человек получили ранения.
Напомним, 10 февраля неизвестный открыл огонь в больнице. Подозреваемым в стрельбе является 67-летний житель Баффало. Он был помещен под стражу. По предварительным данным следствия, причиной стало недовольство оказанной ему медицинской помощью.