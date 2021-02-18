В Филадельфии произошла стрельба: восемь человек получили ранения
В Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу. Восемь человек получили ранения.
Об этом сообщает NBC10 Philadelphia.
Стрельба произошла рядом с автобусной станцией и медицинским центром. Восемь человек получили ранения. Возраст раненых - от 17 до 71 года. 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. На месте стрельбы обнаружены две единицы оружия.
Был задержан по меньшей мере один человек.
Напомним, 10 февраля неизвестный открыл огонь в больнице. Подозреваемым в стрельбе является 67-летний житель Баффало. Он был помещен под стражу. По предварительным данным следствия, причиной стало недовольство оказанной ему медицинской помощью.
Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.