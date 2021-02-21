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Неизвестный открыл стрельбу в Луизиане: погибли три человека

Новина українською → США, Воскресенье 21 февраля 2021 05:38
Неизвестный открыл стрельбу в Луизиане: погибли три человека Фото: пистолет (pexels)
Автор: Даша Харченко

Неизвестный открыл стрельбу в оружейном магазине в Новом Орлеане, штат Луизиана. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает Associated Press.

Еще два человека пострадали.

Инцидент произошел в магазине Jefferson Gun Outlet. Между посетителями произошла ссора, один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух человек. После этого завязалась перестрелка, предполагаемый зачинщик умер на месте от полученных ранений.

Пострадавших доставили в больницу.

18 февраля в Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу. Восемь человек получили ранения.

Напомним, 10 февраля неизвестный открыл огонь в больнице. Подозреваемым в стрельбе является 67-летний житель Баффало. Он был помещен под стражу. По предварительным данным следствия, причиной стало недовольство оказанной ему медицинской помощью.

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