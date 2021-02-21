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Невідомий відкрив стрілянину в Луїзіані: загинули три людини

Новость на русском → США, Неділя 21 лютого 2021 05:38
Невідомий відкрив стрілянину в Луїзіані: загинули три людини Фото: пістолет (pexels)
Автор: Даша Харченко

Невідомий відкрив стрілянину в збройовому магазині в Новому Орлеані, штат Луїзіана. В результаті інциденту загинули три людини.

Про це повідомляє Associated Press.

Ще дві людини постраждали.

Інцидент стався в магазині Jefferson Gun Outlet. Між відвідувачами виникла сварка, один з учасників конфлікту влаштував стрілянину і вбив двох людей. Після цього зав'язалася перестрілка, передбачуваний винуватець помер на місці від отриманих поранень.

Постраждалих доставили в лікарню.

18 лютого у Філадельфії, штат Пенсільванія, невідомі відкрили стрілянину. Вісім людей отримали поранення.

Нагадаємо, 10 лютого невідомий відкрив вогонь у лікарні. Підозрюваним у стрілянині є 67-річний житель Баффало. Він був поміщений під варту. За попередніми даними слідства, причиною стало незадоволення наданої йому медичною допомогою.

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