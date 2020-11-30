Moderna заявила про ефективність вакцини від COVID на 100% при важких випадках

Ефективність вакцини від коронавірусу, яка була розроблена американською компанією Moderna, при первинному аналізі склала 94,1%. При цьому ефективність препарату при тяжких випадках захворювання склала 100%.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У випробуваннях вакцини американської компанії Moderna брали участь більше ніж 30 тисяч добровольців. З них коронавірусом заразилися 196 людина - це 185 добровольців, які отримали плацебо, та 11 осіб, які отримали вакцину. Таким чином, ефективність препарату становила 94,1%.

Крім того, серед учасників дослідження важкою формою COVID-19 перехворіли 30 осіб. Всі вони були в групі, що отримала плацебо. Серед добровольців, які отримали вакцину, ніхто коронавірусом у важкій формі не захворів, що говорить про 100% ефективності вакцини при подібних випадках.

Серед тих, хто отримав плацебо, від коронавірусу померла одна людина.

Крім того, фармацевтична компанія в понеділок, 30 листопада, подасть заявку на використання своєї вакцини у Сполучених Штатах. Її розгляне Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів (FDA).

Відзначимо, що раніше запит на реєстрацію вакцини в США направила фармацевтична компанія Pfizer.

Нагадаємо, раніше глава компанії Moderna Стефан Бансель заявляв, що COVID-вакцина їх виробництва буде коштувати від 25 до 37 доларів, залежно від обсягу закупівлі.