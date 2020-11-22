Moderna оценила свою вакцину от коронавируса

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что COVID-вакцина их производства будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. До конца года планируется производство 20 млн доз вакцины.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", - сказал Бансель.

Отмечается, что в Европу до конца года будет поставлена только небольшая часть вакцины.

Напомним, фармацевтическая компания Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson, рассчитывает, что ее вакцина против коронавируса будет готова в 2021 году. Там заявили, что цена препарата составит менее 10 долларов.

Кроме того, цена одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech для ЕС составит 18,34 доллара, а за дозу вакцины CureVac нужно будет заплатить 11,84 долларов.