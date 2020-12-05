В мире зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки

В пятницу, 4 декабря, в мире диагностировали 684 тысяч заражений коронавирусом. Это новый антирекорд.

Это видно из данных WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.

Умерло 12 121 пациента.

В частности, 212 275 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев коронавируса являются Италия, Германия, Великобритания и Украина.

По последним данным, в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавирусом, 45 миллионов больных излечились, 1 524 255 пациентов умерло.

Напомним, локдаун на Новый год Украина вводить не будет. Министерство здравоохранения предлагает усиление карантина с января на три недели. Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что локдаун в Украине будет 100% и назвал возможную дату - 2 января.

По информации источников РБК-Украина, усиленный карантин может быть введен со 2 по 23 января. Речь идет именно об усиленном карантине, а не о локдауне. Вместе с тем точной даты на данный момент нет.