ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В мире зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки

Новина українською → Суббота 05 декабря 2020 04:41
В мире зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: Даша Харченко

В пятницу, 4 декабря, в мире диагностировали 684 тысяч заражений коронавирусом. Это новый антирекорд.

Это видно из данных WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.

Умерло 12 121 пациента.

В частности, 212 275 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев коронавируса являются Италия, Германия, Великобритания и Украина.

По последним данным, в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавирусом, 45 миллионов больных излечились, 1 524 255 пациентов умерло.

Напомним, локдаун на Новый год Украина вводить не будет. Министерство здравоохранения предлагает усиление карантина с января на три недели. Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что локдаун в Украине будет 100% и назвал возможную дату - 2 января.

По информации источников РБК-Украина, усиленный карантин может быть введен со 2 по 23 января. Речь идет именно об усиленном карантине, а не о локдауне. Вместе с тем точной даты на данный момент нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус
NEWS
Венгерскому нацменьшинству снова угрожали. Возможен иностранный след
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венгерскому нацменьшинству снова угрожали. Возможен иностранный след
DAILY
Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес