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У світі зафіксували рекордну  кількість заражень коронавірусом за добу

Новость на русском → Субота 05 грудня 2020 04:41
У світі зафіксували рекордну  кількість заражень коронавірусом за добу Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

В п’ятницю, 4 грудня, у світі діагностували 684 тисяч заражень коронавірусом. Це новий антирекорд.

Це видно з даних WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.

Померло 12 121 пацієнта.

Зокрема, 212 275 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків коронавірусу є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна.

За останніми даними, у світі діагностовано 66 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 524 255 пацієнтів померло.

Нагадаємо, локдаун на Новий рік Україна вводити не буде. Міністерство охорони здоров'я пропонує посилення карантину з січня на три тижні. Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявляв, що локдаун в Україні буде 100% і назвав можливу дату - 2 січня.

За інформацією джерел РБК-Україна, посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня. Йдеться саме про посилений карантин, а не про локдаун. Разом з тим, точної дати на даний момент немає.

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