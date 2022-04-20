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Министр финансов США с рядом коллег покинули встречу G20 на выступлении России

Фото: Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министры финансов из разных стран покинули закрытое заседание G20, когда свое выступление начал представитель России Антон Силуанов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В бойкоте приняли участие министр финансов США Джанет Йеллен и другие официальные лица западных стран. В частности, руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард и вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

Приглашенными гостями встречи G20 была и делегация Украины. Ее официальные лица тоже вышли во время выступления российского министра. Делегации начали выходить из зала, когда Силуанов начал выступление в режиме видеоконференции.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила своему коллеге из Индонезии, что для России не будет режима business-as-usual в мировой экономике. Эта возможность упущена РФ после вторжения в Украину.

К слову, Украина одобрительно отреагировала на предложение ООН о Пасхальном перемирии.

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G20Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАнтон СилуановСанкции против России