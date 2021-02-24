Меркель пока против поблажек для вакцинированных от коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока против поблажек для людей, которые получили прививку от коронавируса. Однако она не исключает, что такие поблажки могут появиться в будущем.

"Пока количество вакцинированных людей гораздо меньше, чем тех, кто ждет вакцинации, государство не должно по-разному относиться к обеим группам", - пояснила канцлер.

Меркель отметил, что сначала следует объяснить немцам, что вакцинированные от коронавируса люди - уже не заразны. Она добавила, что вполне могут существовать специальные правила для вакцинированных людей в компаниях.

Сама Меркель пока не планирует прививаться от коронавируса, ведь хочет сделать это в рамках плана вакцинации, когда придет ее очередь. Канцлер также еще раз выступила против введения обязательной вакцинации.

"Я не советую этого. Мы пообещали, что обязательной вакцинации не будет. Я не думаю, что это нужно, учитывая высокую готовность к вакцинации", - отметила она.