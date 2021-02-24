Меркель поки проти поблажок для вакцинованих від коронавірусу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що поки що проти поблажок для людей, які отримали щеплення від коронавірусу. Однак вона не виключає, що такі поблажки можуть з'явитися в майбутньому.

"Поки кількість вакцинованих людей набагато менша, ніж тих, хто чекає вакцинації, держава не повинна по-різному ставитися до обох груп", - пояснила канцлер.

Меркель зазначило, що спочатку слід пояснити німцям, що вакциновані від коронавірусу люди - вже не заразні. Вона додала, що цілком можуть існувати спеціальні правила для вакцинованих людей в компаніях.

Сама Меркель поки що не планує щеплюватися від коронавірусу, адже хоче зробити це в рамках плану вакцинації, коли надійде її черга. Канцлер також ще раз виступила проти запровадження обов'язкової вакцинації.

"Я не раджу цього. Ми пообіцяли, що обов'язкової вакцинації не буде. Я не думаю, що це потрібно, враховуючи високу готовність до вакцинації", - наголосила вона.