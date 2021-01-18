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Латвия предложила ввести санкции против России из-за ареста Навального

Автор: Дмитрий Левицкий

Латвия отреагировала на арест российского оппозиционера Алексея Навального после его возвращения из Германии в Россию. Рига обвинила Москву в нарушении международных обязательств.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича на странице в Twitter.

Российский суд глава МИД Латвии назвал несправедливым и призвал ввести санкции против России.

"Несправедливый суд в Москве вновь арестовал Навального на 30 дней... Латвия призывает Совет Европы и соответствующие международные организации вмешаться. Мы также должны обсудить это в Совете министров иностранных дел ЕС и инициировать новые санкции против России", - написал Ринкевич.

Напомним, российского оппозиционера Навального арестовали сегодня в полицейском участке по городу Химки. Навального арестовали по делу "Ив Роше".

Как писало РБК-Украина, Навального арестовали после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. В причастности к отравлению Навального подозревают российские спецслужбы.

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Новости Украины ЛатвияНавальныйарестСанкции против России