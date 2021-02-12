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В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности

Автор: Юлия Струк

В Кремле отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о разрыве страны с Европейским союзом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ должна быть готова к самостоятельности.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

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Песков ответил на вопрос, возможен ли озвученный Лавровым сценарий.

"Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он подчеркнул, что РФ должна быть готова национальной инфраструктурой заменить все то, "чего нас могут лишить".

"Мы должны быть самодостаточны... мы должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну это на случай, если безумие возобладает, и подобные недружественные проявления будут иметь место", - рассказал пресс-секретарь.

Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

Так, в ЕС заявляли, что пока федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет.

Как писало РБК-Украина, в Евросоюзе заявляли, что отношения ЕС и России далеки от удовлетворительных на фоне высылки дипломатов. Однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

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