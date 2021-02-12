В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности

Песков ответил на вопрос, возможен ли озвученный Лавровым сценарий.

"Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он подчеркнул, что РФ должна быть готова национальной инфраструктурой заменить все то, "чего нас могут лишить".

"Мы должны быть самодостаточны... мы должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну это на случай, если безумие возобладает, и подобные недружественные проявления будут иметь место", - рассказал пресс-секретарь.