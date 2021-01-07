Конгресс соберется через час. Планируют назвать нового президента США

Утверждение результатов выборов президента США продолжится в среду вечером в Вашингтоне. Конгресс готов продолжить процедуру.
Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси, сообщает CNN.
В письме к парламентариям она заявила, что решение о продолжении процедуры было утверждено после консультаций с лидером демократического большинства в Палате представителей Стени Хойером и организатором парламентского большинства Джимом Клайберном.
"После консультаций с Хойером и Клайберном, а также после звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту мы решили, что должны продолжить работу сегодня вечером в Капитолии, как только он будет допущен к использованию", - написала Пэлоси.
Сенатор от демократов Чак Шумер заявил, что утверждение результатов выборов должно возобновиться в 20:00 (3:00 по киевскому времени).
Напомним, 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителей. Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.
Как писало РБК-Украина, в ходе беспорядков внутри здания Конгресса женщина получила огнестрельное ранение в грудь. Ее забрала скорая помощь, однако женщина вскоре скончалась.
Также сообщалось, что беспорядки в Конгрессе США удалось прекратить. Полиция сообщила, что здание Капитолия находится в безопасности.