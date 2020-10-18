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Израиль начал постепенный выход из жесткого карантина

Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 18 октября, после месяца локдауна, Израиль начал ослаблять карантинные ограничения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в этот раз выход из карантина будет постепенным.

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Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

С сегодняшнего дня израильтяне могут отдаляться от своего жилища больше чем на 1 километр, а также посещать чужие дома. Разрешается проведение собраний с соблюдением ограничений - до 10 человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

В стране вновь смогут открыться детские сады, а рестораны смогут подавать блюда на вынос. Израильтянам также разрешается посещать пляжи и национальные парки.

"В этот раз мы выйдем из (локдауна - ред.) осторожно, согласно с планом, изложенным экспертами Министерства охраны здоровья. Если все будут придерживаться правил, я уверен, что это сработает", - подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, 25 сентября в Израиле ввели полный карантин для борьбы со второй волной коронавируса. Сначала локдаун должен был длиться 2 недели, но его продлили до 18 октября.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 16 октября в Израиле возобновил международное сообщение аэропорт Бен-Гурион. Израильские авиакомпании начали постепенно возобновлять зарубежные рейсы.

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