Инаугурация Байдена: что известно о вступлении в должность 46-го президента США

20 января в США состоится инаугурация Джо Байдена. Накануне торжественной церемонии в Вашингтоне ввели усиленные меры безопасности. Причиной этому стали недавние беспорядки и штурм Капитолия сторонниками проигравшего выборы Дональда Трампа. Все подробности предстоящей инаугурации президента США - на РБК-Украина.

Как будет проходить инаугурация

В среду, 20 января Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии, далее последует инаугурационная речь главы государства. Начало церемонии запланировано на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Инаугурация новоизбранного президента США будет сокращена по сравнению традиционными церемониями, в связи с пандемией коронавируса. Американцев призвали оставаться дома и наблюдать за мероприятиями в прямом эфире.

Чрезвычайное положение в Вашингтоне

С 11-го по 24 января в столице Соединенных Штатов объявлен особый режим. Повышенные меры безопасности введены, чтобы усилить реагирование в случае возникновений чрезвычайных ситуаций.

Для охраны порядка на инаугурации Байдена будут привлечены до 25 тысяч военнослужащих Нацгвардии, что более чем в два раза превышает количество охраны на прошлых церемониях. Уже сейчас Капитолий окружен военными, они находятся внутри и снаружи здания.

В центре столицы США создаются контрольно-пропускные пункты. Многие улицы за несколько километров от Капитолия перекрыли бетонными блоками и металлическими ограждениями.

До 21 января закрыты для посещения центральные парки, Национальная аллея, территория вокруг Белого дома и все культовые достопримечательности (Мемориал Линкольна, памятник Вашингтону и др.).

Фото: военные в Капитолии (twitter.com)

Сторонники Трампа призвали к срыву инаугурации

Накануне церемонии на закрытых каналах Telegram сторонники Дональда Трампа распространили призывы к вооруженному митингу 20 января. В частности, были опубликованы инструкции, как изготовить, спрятать и применить самодельные пистолеты и взрывные устройства.

В службу безопасности Конгресса также поступила информация о готовящемся вооруженном нападении на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда в день инаугурации.

Перед инаугурацией ФБР предупредило о возможных вооруженных протестах во всех штатах. Бюро получило ряд анонимных сообщения об организации подобных акций в стране в период с 16 по 20 января.

В связи с чем, в столицах всех штатов уже установлены ограждения или другие барьеры для защиты правительственных зданий. Штаты Техас и Кентукки закрыли свои Капитолии для общественности.

Протесты накануне инаугурации

6 января Конгресс США проводил заседание на котором устанавливались итоги президентских выборов 2020. Победу одержал Джо Байден, получив 306 голосов выборщиков. Дональд Трамп с 232 голосами не смог переизбраться на вторую каденцию, он неоднократно заявлял о фальсификации результатов выборов.

Сторонники Трампа в день утверждения победы Джо Байдена собрались на многочисленную акцию протеста у Капитолия. Вскоре начались столкновения, в ходе которых протестующие ворвались в здание и сорвали заседание Конгресса. В результате беспорядков погибло 5 человек.

Кто будет присутствовать на церемонии

Инаугурацию посетят бывшие президенты США с женами. О планах присутствовать на церемонии объявили Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.

Также решил прийти на церемонию вице-президент США Майк Пенс, а 45-й президент Дональд Трамп посетить мероприятие отказался.

Украину официально представит посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко.

Джо Байден - 46-й президент США

7 января Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года.

Байден набрал почти 81,3 млн голосов американцев, а его оппонент Дональд Трамп получил 74,2 млн голосов. По результатам голосования Коллегии выборщиков, представитель Демократической партии также получил значительное преимущество (306 выборщиков, против 232 за Трампа).

Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы в 2009-2017 гг. На протяжении 35 лет был сенатором штата Дэлавер, трижды переизбирался на пост председателя Комитета по внешней политике в Сенате. С 2017 года Байден преподавал международную дипломатию в Университете Пенсильвании.

Стоит отметить, что перед инаугурацией Джо Байдена 45-му президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Соответствующую резолюцию поддержало большинство в Палате представителей и документ передали на рассмотрение в Сенат.

Однако вероятнее всего вердикт об импичменте Трампу вынесут уже после инаугурации Байдена, поскольку ближайшее заседание Сената запланировано на 20 января - в день вступления в должность нового президента.