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Импичмент Трампу: когда может начаться процесс

Автор: Юлия Струк

Конгрессмен-демократ Джим Клайберн заявил, что в Соединенных Штатах статьи для импичмента действующего президента Дональда Трампа могут быть представлены в Палате представителей на предстоящей неделе. А именно 12 или 13 января.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Статьи могут быть представлены во вторник или среду, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут представлены на этой неделе", - заявил конгрессмен.

Как писало РБК-Украина, ранее действующий вице-президент США Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу. Он считает возможным использование 25-й поправки к Конституции Штатов.

Так, согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Однако поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

Напомним, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе.

Ранее член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

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