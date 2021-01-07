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В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

Новина українською → США, Четверг 07 января 2021 06:55
В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека Фото: Капитолий (flickr)
Автор: Даша Харченко

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Об одной женщине было известно ранее.

Об этом пишет CBS.

Помимо женщины еще три человека скончались в медицинских учреждениях.

На данный момент арестовано более 52 человек. Из них 47 – из-за нарушения комендантского часа.

Представители правоохранительных органов заявили, что они также обнаружили две самодельные бомбы: одну в Национальном республиканском комитете, а другую - в Национальном комитете Демократической партии. Недалеко от Капитолия также был найден коктейль Молотова.

Ранее полиция американского округа Колумбия подтвердила информацию о первой жертве сегодняшних беспорядков в Вашингтоне. Раненная в здании Капитолия женщина скончалась в больнице.

Напомним, 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Дональда Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

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