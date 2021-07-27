На химзаводе в Германии произошел мощный взрыв

Сообщается, что взрыв произошел около 09:30 по местному времени (10:30 по Киеву). Причина в настоящее время не установлена, ведется расследование произошедшего.

По данным FOCUS Online, взрыв произошел на одном из объектов немецкой химико-фармацевтической компании Bayer. В частности, пострадал завод по сжиганию мусора на территории комплекса.

В настоящее время перекрыты автомагистраль A1 закрыта на развязке Леверкузен - Кельн-Север, а также автомагистраль A59.

Полиция выпустила предупреждение о чрезвычайной ситуации и призывает местных жителей не выходить из домов и закрыть окна и двери.