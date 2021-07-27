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На химзаводе в Германии произошел мощный взрыв

Автор: РБК-Украина

На западе Германии в Леверкузене прогремел мощный взрыв. Он произошел на территории химико-фармацевтического завода Bayer, взрывное облако было видно за несколько километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету Rheinische Post.

Сообщается, что взрыв произошел около 09:30 по местному времени (10:30 по Киеву). Причина в настоящее время не установлена, ведется расследование произошедшего.

По данным FOCUS Online, взрыв произошел на одном из объектов немецкой химико-фармацевтической компании Bayer. В частности, пострадал завод по сжиганию мусора на территории комплекса.

В настоящее время перекрыты автомагистраль A1 закрыта на развязке Леверкузен - Кельн-Север, а также автомагистраль A59.

Полиция выпустила предупреждение о чрезвычайной ситуации и призывает местных жителей не выходить из домов и закрыть окна и двери.

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ГерманияхимзаводВзрыв