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В FDA рекомендуют одобрить вакцину от коронавируса BioNTech и Pfizer

Новина українською → США, Пятница 11 декабря 2020 03:11
В FDA рекомендуют одобрить вакцину от коронавируса BioNTech и Pfizer Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) рекомендовал регулятору одобрить использование вакцин BioNTech и Pfizer в США. Теперь данную рекомендацию рассмотрит руководство FDA.

Трансляцию заседания комитета вели в Twitter.

В ходе голосования 17 экспертов Консультативного комитета по вакцинам согласились, что польза от использования вакцины превышает сопутствующие риски.

Управление обещало при одобрении выдать разрешение на экстренное применение этих вакцин.

Напомним, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла не смог ответить на вопрос, могут ли вакцинированные от коронавируса люди быть переносчиками. По его словам, этот вопрос еще требует изучения.

Как писало РБК-Украина, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания. Также ожидается, что в начале декабря эту вакцину разрешат применять в США.

Ранее Михаил Радуцкий назвал категории людей, которых первыми будут вакцинировать от коронавируса в Украине. Он добавил, что все вакцины, которые закупит государство, будут бесплатными.

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