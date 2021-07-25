Европу заливают дожди, а на Китай обрушился тайфун: в мире снова бушует непогода

Британия

В некоторых районах Лондона вызвали наводнение дожди и грозы. Больше всего пострадали районы Клэпхэм и Кэмбервелл на юге города, но наводнения также были зафиксированы на востоке и северо-востоке Лондона.

Как сообщили в дорожно-транспортной полиции Лондона, больше всего от наводнения, которое произошло в результате сильных дождей, пострадал восток города.

"В настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена", - заявили в полиции.

Швейцария

Сильные дожди и грозы обрушились на Швейцарию, преимущественно на центральную часть страны. Из-за наводнения между регионами нарушено железнодорожное сообщение, затоплены дороги, большое количество автомобилей частично оказались под водой.

В кантоне Цуг после грозы и ливней с градом под воду ушли подвалы, подземные гаражи и улицы в пяти муниципалитетах.

Кроме того, в регионе Кантон-Люцерне скорая помощь получила более 200 вызовов.

При этом в некоторых муниципалитетах прошел град, из-за которого кажется, что выпал снег.

Китай

Китай накрыл сильный тайфун "Иньфа". Он парализовал несколько прибережных провинций.

В провинции Чжэцзян порывы ветра достигают 137 км/ч. В связи с этим приостановлено движение железнодорожного и авиационного транспорта, а также судов, в том числе не работают крупные порты в Шанхае и Нинбо.