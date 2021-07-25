Европу заливают дожди, а на Китай обрушился тайфун: в мире снова бушует непогода

Швейцарию и Великобританию накрыли сильные дожди и грозы. В то же время Шанхай накрыл мощный тайфун.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent, Blick и "Синьхуа".
В некоторых районах Лондона вызвали наводнение дожди и грозы. Больше всего пострадали районы Клэпхэм и Кэмбервелл на юге города, но наводнения также были зафиксированы на востоке и северо-востоке Лондона.
Как сообщили в дорожно-транспортной полиции Лондона, больше всего от наводнения, которое произошло в результате сильных дождей, пострадал восток города.
"В настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена", - заявили в полиции.
Сильные дожди и грозы обрушились на Швейцарию, преимущественно на центральную часть страны. Из-за наводнения между регионами нарушено железнодорожное сообщение, затоплены дороги, большое количество автомобилей частично оказались под водой.
В кантоне Цуг после грозы и ливней с градом под воду ушли подвалы, подземные гаражи и улицы в пяти муниципалитетах.
Кроме того, в регионе Кантон-Люцерне скорая помощь получила более 200 вызовов.
При этом в некоторых муниципалитетах прошел град, из-за которого кажется, что выпал снег.
Китай накрыл сильный тайфун "Иньфа". Он парализовал несколько прибережных провинций.
В провинции Чжэцзян порывы ветра достигают 137 км/ч. В связи с этим приостановлено движение железнодорожного и авиационного транспорта, а также судов, в том числе не работают крупные порты в Шанхае и Нинбо.