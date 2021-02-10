Еврокомиссия: реформы в Украине тормозит коррупция, несмотря на заметный прогресс

Повсеместная коррупция "продолжает тормозить процесс реформ в Украине". В ЕС считают, что в стране "давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы"

Такое мнение высказал исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время пленарного обсуждения в Европарламенте доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС .

По словам Домбровскиса, Киев в последнее время достиг заметного прогресса в преобразованиях, тем не менее борьба с коррупцией продолжает оставаться "ключевым условием макрофинансовой поддержки ЕС".

Ключевые украинские институты должны опираться на сильное и независимое руководство, а также на возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства, уверены в Брюсселе.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии также подчеркнул, что, по его мнению, в стране "давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы".