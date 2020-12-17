ЕС рассмотрит одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января

Европейское агентство по лекарственным средствам ( EMA) может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna уже в начале января. Вопрос одобрения вакцины Moderna агентство рассмотрит на заседании 6 января 2021 года.

Об этом говорится на официальном сайте EMA.

Как отметили в агентстве, в последние несколько недель был достигнут значительный прогресс в оценке заявки на получение разрешения на продажу вакцины Moderna. Кроме того, компания предоставила дополнительную информацию о своей вакцине от коронавируса.

"Сегодня компания досрочно подала последний пакет данных, необходимых для оценки заявки. Они содержат информацию, которая нужна для производства вакцины для рынка ЕС", - рассказали в EMA.

Если вакцину Moderna не удастся одобрить на внеочередном заседании 6 января, то агентство снова рассмотрит этот вопрос на следующем заседании, которое состоится 12 января.

Напомним, разработанная компанией Moderna вакцина от коронавируса способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца. Хоть количество антител у человека уменьшается, но их количество достаточное, чтобы бороться с вирусом.