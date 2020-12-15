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Вакцина компании Moderna признана безопасной, - регулятор США

Новина українською → Вашингтон, Вторник 15 декабря 2020 16:24
Вакцина компании Moderna признана безопасной, - регулятор США Фото: вакцина Moderna безопасна (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцина от COVID-19 фармацевтической компании Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.

Об этом пишет BBC со ссылкой на выводы Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США.

Сообщается, что регулятор подтвердил безопасность вакцины Moderna. Это открывает путь для того, чтобы ее допустили на американский рынок. Отметим, в отличие от Pfizer, вакцина Moderna не требует хранения при сверхнизких температурах.

В 54-страничном документе FDA говорится, что "нет особых опасений по поводу безопасности" и что серьезные побочные эффекты были крайне редкими (жар, головная боль, боли в мышцах и суставах). В случае одобрения вакцины поставки могут начаться в течение 24 часов.

Также согласно документу, FDA подтверждает эффективность вакцины на уровне 94,1% в по итогам испытаний с участием 30 000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Moderna до конца марта выпустит 145 млн доз вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что вакцина Moderna может обеспечить иммунитет на три месяца.

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